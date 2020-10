Rússia pede à OMS aprovação para uso emergencial de vacina

27 out 2020, 20h11

Por Da Redação - 27 out 2020, 20h11

Nesta terça-feira, 27 de outubro, o Fundo Russo de Investimentos Diretos, fundo estatal do país, informou que entregou a sua vacina, a Sputnik V, à OMS para qualificação prévia, ou seja, para obter um registro acelerado e uma aprovação emergencial. A aprovação, segundo o diretor do fundo, Kirill Dmitriev, vai permitir que o antígeno, que é testado no Brasil, seja incluído na lista de produtos médicos que atendem aos principais padrões de qualidade. Além disso, a chefe de Saúde, Anna Popova, afirmou que a Rússia iniciou a produção da EpiVac Corona, seu segundo antígeno para a doença.

Por aqui, o dia foi de movimentação na polêmica sobre a vacina. O governador do Piauí, Wellington Dias, que lidera o grupo de governadores na discussão sobre o tema, enviou uma carta ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pedindo uma reunião para falar da crise. A intenção, segundo comentários, é reabrir o diálogo após as divergências da semana passada entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo João Doria.

Nas últimas 24 horas, foram 29.787 novos casos de coronavírus e 549 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 5.439.641 infectados, 157.946 óbitos e 4.904.046 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 24.956 casos e de 444 mortes.

