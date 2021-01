Rio de Janeiro vai começar a vacinar idosos na próxima segunda-feira

Nesta quinta-feira, 28 de janeiro, a capital fluminense anunciou que a partir da próxima segunda-feira começará a vacinar idosos com mais de 80 anos contra a Covid-19. O plano da prefeitura do Rio de Janeiro é vacinar toda a população acima dessa faixa etária até o fim de fevereiro. As aplicações começarão na próxima segunda-feira com quem tem 99 anos ou mais e a ideia é aplicar as doses de forma regressiva por idade dia após dia.

Governadores dos estados brasileiros cobraram que a presidência da República apresente cronograma detalhado sobre o plano de vacinação no país. Wellington Dias, governador do Piauí e representante dos estados do Nordeste, demandou que as autoridades ligadas ao presidente Jair Bolsonaro definam como será feita aquisição de doses e se elas serão pagas de maneira integral pelo governo federal ou se os estados terão de arcar com algo.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 61.811 novos casos de coronavírus e 1.386 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 9.058.687 infectados, 221.547 óbitos e 7.923.794 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 51.617 casos e de 1.057 mortes. No mundo, mais de 82 milhões de pessoas já foram vacinadas.

