Reino Unido reabre pubs depois de mais de três meses

Nesta segunda-feira, 12 de abril, a Índia chegou a um novo recorde. Foram quase 169 milhões de infectados com a Covid-19 em 24 horas e superou o Brasil no ranking de países com o maior número de casos da doença. O país asiático, que tem quase 1 bilhão e quatrocentos milhões de habitantes, está atrás apenas dos Estados Unidos entre os países com maior número de vacinados.

Em algumas partes do mundo, porém, a normalidade continua a avançar. O Reino Unido, por exemplo amanheceu em festa nesta segunda. Após cerca de três meses de restrições severas, incluindo lockdowns, e com mais da metade da população já vacinada, os PUBs foram reabertos a partir da meia noite deste domingo. Filas se formaram e jovens aproveitaram a madrugada e estenderam as comemorações durante a manhã.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 35.785 novos casos de coronavírus e 1.480 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 13.517.808 infectados, 354.617 óbitos e 11.957.068 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 72.030 casos e de 3.124 mortes. No Brasil, 23.757.581 pessoas receberam a primeira dose da vacina e 7.327.625 a segunda. No mundo, 781 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas.

