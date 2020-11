Prefeitura do Rio de Janeiro libera praia, self-service e pista de dança

Nesta terça-feira, 3 de novembro, a prefeitura do Rio de Janeiro anunciou uma série de diminuições nas medidas restritivas impostas na cidade. Entre elas, estão a volta às aulas em escolas e creches, a liberação da areia da praia aos banhistas e a reabertura de restaurantes self-services e de pistas de dança. Casas de show e boates, entretanto, vão poder funcionar apenas com dois terços da capacidade.

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

Na Europa, mais um dia de altas. A Itália teve 353 mortes nas últimas 24 horas, maior número desde 6 de maio. Já a federação de hospitais franceses declarou que pretende transferir nos próximos dias pacientes com Covid-19 para a Alemanha, uma vez que os centros médicos da região não estão dando conta do aumento do número de casos. A capital da França, Paris, segundo o ministro da Saúde, Olivier Veran, tem um infectado confirmado a cada 30 segundos.

Nas últimas 24 horas, foram 11.843 novos casos de coronavírus e 243 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 5.566.049 infectados, 160.496 óbitos e 5.028.216 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 18.058 casos e de 364 mortes.

Leia mais sobre a pandemia de coronavírus: http://abr.ai/coronavirus-ultimas