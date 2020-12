Plano de imunização prevê vacinação contra coronavírus em quatro fases

Nesta terça-feira, primeiro dia de dezembro, a revista VEJA apurou que o plano de imunização do Ministério da Saúde, que está em fase final, prevê que a vacinação contra a Covid-19 ocorrerá em quatro etapas. Quando surgir o imunizante, as primeiras doses serão aplicadas nos grupos de maior risco: profissionais de saúde; idosos com mais 75 anos; cidadãos com 60 anos ou mais que moram em asilos e instituições psiquiátricas, por exemplo, além da população indígena.

Entre as boas notícias, a taxa de transmissão da Covid-19 no Brasil caiu na última semana segundo a universidade britânica Imperial College. O número foi 1,02, o que sugere que 100 pessoas infectadas transmitiam o vírus para 102. Na semana retrasada cada 100 pessoas infectavam 130.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 50.909 novos casos de coronavírus e 697 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 6.376.787 infectados, 173.817 óbitos e 5.656.498 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 38.297 casos e de 528 mortes.

