Operação Rachadinha investiga Fabrício Queiroz e Família Bolsonaro

Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro e Ana Cristina Siqueira Valle, ex-mulher de Jair Bolsonaro são investigados na operação Rachadinha.

Foi autorizado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro o acesso a mensagens e registros de diálogos telefônicos. A operação tem como objetivo apurar possível lavagem de dinheiro público no gabinete de Flávio Bolsonaro, enquanto ele era deputado Estadual no Rio.

O esquema consiste na movimentação de R$1,2 milhão feitas por Fabrício, com vários saques e depósitos fracionados, daí nome da operação.