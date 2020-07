Número de mortes por coronavírus cai 5,9% em comparação com a última sexta

De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil atingiu nesta sexta-feira, 10, o total de 1.800.827 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus e 70.398 óbitos em decorrência da doença. Apenas nas últimas 24 horas, foram 45.048 novos diagnósticos positivos e 1.214 mortes.

O país registrou um aumento de 6,7% no número de novos casos e redução de 5,9% no número de óbitos em relação à última sexta-feira, 3. Neste dia, o painel do governo apontava para 42.223 novos registros e 1.290 mortes nas 24 horas anteriores.

A incidência de Covid-19 em todo o país é de 856,9 pessoas a cada 100 mil habitantes, com taxa de mortalidade de 33,5 por 100 mil habitantes. Entre os infectados, a letalidade é de 3,9%.

Até agora, São Paulo é o estado com mais casos registrados (359.110), seguido por Ceará (113.546) e Rio de Janeiro (129.443).

O presidente Jair Bolsonaro, que se recupera do coronavírus, sancionou hoje um projeto de lei que suspende até o final do ano o pagamento de dívidas do Fies, programa de financiamento estudantil. A decisão serve tanto para os quem está em dia com as parcelas quanto para quem está devendo, e é motivada pela crise econômica causada pela doença.

Em São Paulo, o governador João Dória relaxou a quarentena para a Baixada Santista, Registro e duas áreas da Grande São Paulo. Essas regiões agora poderão, a partir da próxima segunda, abrir bares e restaurantes, ainda que de maneira restrita. Além disso, várias áreas do interior deixaram a fase vermelha, considerada a mais crítica, e foram para a laranja. Ainda na coletiva, Dória afirmou que Grande Prêmio de Fórmula 1, realizado na capital do estado, ocorrerá normalmente.

Ainda sobre esportes, a Conmebol definiu a volta da Copa Libertadores para setembro. A competição, pausada desde março, ainda terá alguns percalços até o seu início. Vários governos da América Latina estão, por exemplo, restringindo a movimentação de pessoas entre os países. Além disso, as regiões se encontram em diferentes fases da doença. A capital da Colômbia, Bogotá, por exemplo, determinou um novo lockdown a partir da próxima segunda-feira.

E essa situação, de diferentes regiões se tornarem epicentros da doença, deve continuar. O diretor da OMS, Michael Ryan, disse hoje em coletiva disse que a erradicação do novo coronavírus é pouco provável e também afirmou acreditar que explosões de casos devem continuar aparecendo, sendo prevenidas apenas com sistemas rigorosos de vigia e de testagem.