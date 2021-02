Bolsonaro afirma que auxílio emergencial deve voltar a ser pago em março

Nesta quinta-feira, 11 de fevereiro, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou em audiência no Senado que todo brasileiro com mais de 18 anos será vacinado ainda em 2021 contra a Covid-19. Segundo ele, 50% da população será imunizada até junho e os 50% restantes até dezembro.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 54.742 novos casos de coronavírus e 1.351 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 9.713.909 infectados, 236.201 óbitos e 8.643.693 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 45.374 casos e de 1.058 mortes. No mundo, mais de 152 milhões de pessoas já foram vacinadas.

