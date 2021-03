Ministério da Saúde confirma a compra de 138 milhões de vacinas

Nesta segunda-feira, 15 de março, o Ministério da Saúde anunciou que fechou contrato para comprar vacinas da Sputinik, Pfizer e da Janssen. Segundo o cronograma divulgado, o Brasil vai receber até o final do ano 100 milhões de vacinas da Pfizer, que começam a ser entregues a partir de abril, e 38 milhões da Janssen, com a primeira leva destas chegando em agosto.

Porém, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que o cronograma ainda pode ser alterado. Após comentários que Eduardo Pazuello deixaria o cargo o ministro falou em coletiva na tarde de hoje. A médica Ludhmila Hajjar foi cotada para assumir o cargo, e se reuniu ontem com o presidente Jair Bolsonaro, mas recusou a proposta por divergências técnicas.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 36.239 novos casos de coronavírus e 1.057 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 11.519.609 infectados, 279.286 óbitos e 10.111.954 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 66.849 casos e de 1.841 mortes. No Brasil, 9.852.366 pessoas receberam a primeira dose da vacina e 3.606.117 a segunda. No mundo, 359 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas.

