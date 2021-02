Governo de SP vacinará cidade inteira para testar eficiência da CoronaVac

Nesta segunda-feira, oito de fevereiro, o governador de São Paulo, João Dória, afirmou que autorizou o Instituto Butantan a comprar mais 20 milhões de doses da Coronavac, vacina da companhia chinesa Sinovac. Afirmou ainda que essa leva não será repassada ao Governo Federal, como aconteceu anteriormente. A ideia, segundo as autoridades, é viabilizar que toda a população da região seja vacinada ainda em 2021.

Já uma pequena cidade do interior do estado, com cerca de 30 mil habitantes, terá toda população imunizada bem antes disso. Serrana, que fica a 300 quilômetros da capital, foi escolhida para ser palco de um estudo em que todos os moradores com mais de 18 anos receberão uma dose já a partir da próxima semana. A ideia é, após isso, acompanhar como a imunização em massa contra a Covid-19 afetará a transmissão da doença.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 23.439 novos casos de coronavírus e 636 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 9.548.079 infectados, 232.170 óbitos e 8.447.645 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 45.537 casos e de 1.010 mortes. No mundo, mais de 131 milhões de pessoas já foram vacinadas.

Leia mais sobre a pandemia de coronavírus: http://abr.ai/coronavirus-ultimas