‘Quem manda sou eu’, diz Bolsonaro, mas PF escolhe outro superintendente

Depois do presidente Jair Bolsonaro ter afirmado na última quinta-feira que o superintendente da Polícia Federal (PF) do Rio de Janeiro seria demitido, a PF divulgou uma nota informando que o substituto seria Carlos Henrique Oliveira Sousa, chefe em Pernambuco. No entanto, Bolsonaro apontou nesta sexta-feira 16, um novo nome. “O que eu fiquei sabendo. Se ele resolver mudar, vai ter que falar comigo. Quem manda sou eu… (Quero) deixar bem claro”, afirmou Bolsonaro. “Eu dou liberdade para os ministros todos. Mas quem manda sou eu”, reforçou. “Está pré-acertado que seria lá o de Manaus”, conclui, sem citar um nome.

Após a declaração de Bolsonaro, a PF fez o anúncio oficial, confirmando o chefe de Pernambuco no cargo.