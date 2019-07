Giro Veja: O vaivém de Bolsonaro sobre a fome no Brasil

Durante um café da manhã com jornalistas estrangeiros, o presidente Jair Bolsonaro comentou sobre a situação do fome do Brasil. O presidente afirmou que não vê pessoas nas ruas do país “com corpo esquelético” e criticou o que chamou de “discurso populista”. À tarde, no entanto, durante encontro com correspondentes do Palácio do Planalto, irritado com a repercussão, Bolsonaro voltou atrás e reconheceu que “alguns passam fome”.

“Olha, o brasileiro come mal. Alguns passam fome. Agora, é inaceitável um país tão rico como o nosso, com terras agricultáveis, água em abundância, até o semiárido nordestino tem uma precipitação pluviométrica maior do que Israel. E falei também na questão das Pequenas Centrais Hidrelétricas. Você leva dez anos para conseguir uma licença. E qualquer hectare de água produz de 10 a 15 toneladas de tilápia por ano. Então, um país aqui que a gente não sabe por que pequena parte passa fome e outros passam mal ainda”, afirmou.