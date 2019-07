Giro Veja: Governo deve liberar saque de contas ativas do FGTS

deve anunciar até o fim desta semana a liberação do saque do. O objetivo é aumentar o consumo das famílias e estimular a economia. Ao jornal Valor Econômico, o ministro da Economiaafirmou que a expectativa é liberar R$ 42 bilhões para serem sacados no mês de aniversário dos correntistas. Além das contas inativas, a ideia é liberar o saque das ativas, ou seja, as que estão vinculadas ao emprego atual do trabalhador e que ainda recebem depósitos.