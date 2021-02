Fiocruz receberá insumos para produzir doses da vacina de Oxford

Nesta quinta-feira, quatro de fevereiro, o Ministério da Saúde afirmou que os insumos farmacêuticos necessários para produzir cerca de 15 milhões de doses da vacina de Oxford devem chegar ao Brasil no próximo sábado. Segundo o comunicado, o avião sairá de Xangai, na China, com destino ao aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. A Fundação Oswaldo Cruz ficará responsável pela produção dos antígenos.

Na Europa, a polêmica com a vacina de Oxford continua. Alguns países disseram que não há dados suficientes para avaliar como as pessoas mais velhas poderão reagir após receber doses desse imunizante.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 56.873 novos casos de coronavírus e 1.232 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 9.396.293 infectados, 228.795 óbitos e 8.291.763 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 48.229 casos e de 1.035 mortes. No mundo, mais de 108 milhões de pessoas já foram vacinadas.

