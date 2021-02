Fiocruz começa a preparar as primeiras doses da vacina de Oxford no Brasil

Nesta quarta-feira, dez de fevereiro, a Fundação Oswaldo Cruz começou oficialmente a fabricar as vacinas de Oxford em território brasileiro. No primeiro momento, poucas doses serão produzidas para que se coloque em prova a cadeia de produção da instituição. Até o dia 17 deste mês, os primeiros antígenos desenvolvidos no país irão para a avaliação da Anvisa, e apenas após a aprovação, é que a fabricação será feita em maior escala. 15 milhões de doses devem ser produzidas na primeira leva e o esperado é que 100 milhões estejam prontas até julho.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 59.602 novos casos de coronavírus e 1.330 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 9.659.167 infectados, 234.850 óbitos e 8.596.130 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 45.678 casos e de 1.041 mortes. No mundo, mais de 138 milhões de pessoas já foram vacinadas.

Leia mais sobre a pandemia de coronavírus: http://abr.ai/coronavirus-ultimas