EUA ampliam vacinação contra Covid-19 para todos a partir de 16 anos

Nesta segunda-feira, 19 de abril, o presidente dos Estados Unidos Joe Biden anunciou que todos os cidadãos do país com mais de 16 anos já podem entrar em contato com um posto de vacinação para agendar o recebimento de uma dose da vacina contra a Covid-19. Biden quando chegou ao governo pretendia vacinar 100 milhões de pessoas em 100 dias, mas bateu a meta em apenas 58 dias de governo. Atualmente, 40% da população americana já recebeu ao menos uma dose da vacina e 25% já está totalmente vacinado. A meta do governo agora é chegar a 70% até meados de junho.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 30.624 novos casos de coronavírus e 1.347 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 13.973.695 infectados, 374.682 óbitos e 12.460.712 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 65.127 casos e de 2.866 mortes. No Brasil, 26.560.590 pessoas receberam a primeira dose da vacina e 10.033.320 a segunda. No mundo, 894 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas.

