Doses da Índia da vacina de Oxford chegam ao Brasil nesta sexta à tarde

Nesta quinta-feira, 21 de janeiro, o Ministério da Saúde afirmou que a Índia começará a exportar as vacinas de Oxford ao Brasil. A informação foi confirmada por autoridades indianas. Os imunizantes saem ainda hoje do país asiático e devem chegar amanhã no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, de onde seguem para o Rio de Janeiro. As primeiras duas milhões de doses chegarão com mais de uma semana de atraso, após desentendimentos diplomáticos entre os dois países.

Enquanto isso, a doença avança no Brasil. O estado de São Paulo, de acordo com dados da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional, está sem leitos de UTI para pacientes com covid-19 em dez cidades. E 58 municípios estão com ocupação maior do que 80%.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 59.119 novos casos de coronavírus e 1.316 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 8.697.368 infectados, 214.147 óbitos e 7.580.741 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 53.296 casos e de 1.007 mortes. No mundo, mais de 54 milhões de pessoas já foram vacinadas.

