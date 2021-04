Doria já enviou 9 ofícios à Saúde sobre ‘kit intubação’ – sem resposta

Nesta quinta-feira, 15 de abril, Um lote de kit intubação com 2,3 milhões de medicamentos doado por empresas chegou da China nesta quinta. Nomes como Itaú, Unibanco, Petrobras, Vale e Raízen fizeram parte do grupo que se movimentou para buscar os medicamentos e são suficientes para a gestão de 500 leitos por um mês e meio. O número, porém, ainda é baixo – apenas no estado de São Paulo nesta semana eram mais de 12 mil pessoas internadas.

O governo de São Paulo foi, inclusive, um dos que pediram kits de intubação ao governo federal. Jean Gorinchteyn, secretário de Saúde do estado, afirmou que vem tentando comunicar o Governo Federal há quarenta dias e que já enviou nove ofícios. As autoridades afirmaram que precisam de medicamentos para abastecer cerca de 600 hospitais até amanhã e que a entrega é imprescindível.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 73.174 novos casos de coronavírus e 3.560 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 13.746.681 infectados, 365.444 óbitos e 12.236.295 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 66.689 casos e de 2.917 mortes. No Brasil, 25.314.399 pessoas receberam a primeira dose da vacina e 8.396.982 a segunda. No mundo, 832 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas.

