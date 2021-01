Coronavac tem eficácia geral de 50,38%, segundo estudo feito pelo Butantan

Nesta terça-feira, 12 de janeiro, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou que a CoronaVac, vacina produzida pelo órgão em parceria com o laboratório chinês Sinovac, obteve uma eficácia geral de 50,38% entre os 9 mil voluntários.

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que avalia a documentação da CoronaVac, se encontrou hoje com representantes da Pfizer, que produz um antígeno em parceria com o laboratório BioNTech, para tirar dúvidas e orientar sobre os passos necessários para a aprovação emergencial da vacina.

No Brasil, nas últimas 24 horas, foram registrados 64.025 novos casos de coronavírus e 1.110 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 8.195.637 infectados, 204.690 óbitos e 7.273.707 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 55.033 casos e de 994 mortes. No mundo, mais de 28 milhões de pessoas já foram vacinadas. No mundo, 28,5 milhões de pessoas já receberam a vacina contra a Covid-19.

Leia mais sobre a pandemia de coronavírus: http://abr.ai/coronavirus-ultimas