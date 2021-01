Clínicas particulares negociam compra de vacina contra coronavírus

Nesta segunda-feira, quatro de janeiro, o governo federal estuda a possibilidade da comercialização de vacina contra Covid-19 em clínicas particulares. O Ministério da Saúde disse que a aplicação de vacinas contra Covid-19 no sistema particular deve seguir a ordem estipulada pelo plano nacional de imunização e iniciar com os grupos prioritários.

A declaração foi feita após a Associação Brasileira das Clínicas de Vacinas anunciar que está negociando a aquisição de 5 milhões de doses da vacina indiana Covaxin.

A nova posição muda o antigo discurso do ministro Eduardo Pazuello, que afirmou, no mês passado, que clínicas privadas não poderiam comercializar antígenos contra a doença.

No Brasil, nas últimas 24 horas, foram registrados 20.006 novos casos de coronavírus e 543 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 7.753.752 infectados, 196.561 óbitos e 6.875.230 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 35.559 casos e de 713 mortes.

