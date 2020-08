China aprova uso emergencial de vacina da Sinovac contra coronavírus

Nesta sexta-feira, 28 de agosto, uma fonte do governo chinês afirmou à agência Reuters que a CoronaVac, vacina desenvolvida pela SinoVac e que está sendo testada no estado de São Paulo, foi aprovada de forma emergencial no país. A CoronaVac e uma outra vacina chinesa passaram a ser aplicadas em pessoas de alto risco. Ainda há outras duas vacinas do país em fase final de testes, mas essas não foram aprovadas para o uso emergencial.

Em São Paulo, o governador João Doria afirmou em coletiva que o estado iniciou a sua descida do platô no número de casos e mortes. Os registros caíram pela terceira semana consecutiva.

Enquanto o contágio do coronavírus está em queda, os impactos da pandemia na economia continuam a aparecer. Hoje, o Tesouro Nacional divulgou que o Governo Federal teve um rombo de 87 bilhões de reais no mês de julho, bem maior do que o déficit de 5,9 bilhões do mesmo mês do ano passado. Ao total, o déficit de 2020 até agora é de 505 bilhões de reais. Em nota, o Tesouro pediu a retomada do processo de consolidação fiscal.