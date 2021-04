Brasil tem 3.001 mortes em 24 horas e supera 400 mil óbitos por Covid-19

Nesta quinta-feira, 29, o Brasil ultrapassou a marca de 400 mil mortes pela Covid-19. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, foram 3.001 mortes em 24 horas, totalizando 401.186 vítimas em consequência da Covid-19. Os dados mostram a aceleração da doença no país, já que em foram necessários apenas 36 dias para acumular 100 mil mortes. Só em abril, por exemplo, o número passa das 70 mil vidas perdidas, sendo o mês mais letal da pandemia.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 69.389 novos casos de coronavírus e 3.001 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 14.590.678 infectados, 401.186 óbitos e 13.152.118 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 60.386 casos e de 2.526 mortes. No Brasil, 31.098.733 pessoas receberam a primeira dose da vacina e 14.999.201 a segunda. No mundo, 1 bilhão e 80 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas.

