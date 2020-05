Brasil tem 1.001 mortos por coronavírus e recorde de casos em 24 horas

O Brasil atingiu nesta sexta-feira, 22, 21.048 mortes em decorrência da Covid-19, 1.001 delas registradas nas últimas 24 horas. De acordo com o Ministério da Saúde, o país já tem 330.890 diagnósticos da doença, com a confirmação de 20.803 infectados entre ontem e hoje. Com os dados desta sexta, o Brasil passou a Rússia em número de casos confirmados e é agora o segundo país no mundo com mais infectados, atrás apenas de Estados Unidos (quase 1,6 milhão). Na Rússia, o balanço é de 326.448, segundo a Universidade Johns Hopkins. Estão em acompanhamento 174.412 (52,7%) pessoas e 3.552 óbitos continuam sob investigação. O número de recuperados chegou a 135.430 (40,9%). A América do Sul se tornou o novo epicentro da pandemia de Covid-19, sendo o Brasil o país mais afetado da região, disse Michael Ryan, responsável por situações de emergência da Organização Mundial da Saúde.