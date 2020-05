Brasil registra 396 mortes e 5.632 casos de coronavírus em 24 horas

Nesta segunda-feira, 11, entrou em vigor na cidade de São Paulo a ampliação do rodízio. Houve uma redução no número de carros nas ruas e congestionamento próximo de zero. Porém, o uso do transporte público aumentou bastante. A demanda nos coletivos cresceu 10%. A prefeitura disse que reforçou a frota de ônibus para atender a população. De acordo com a administração municipal, a meta é conseguir fazer com que a taxa de isolamento social chegue a 60%. O governador João Doria durante a coletiva de imprensa realizada hoje disse que o bloqueio total não é uma necessidade neste momento, mas não descartou a possibilidade.

O estado de São Paulo tem 46.131 casos confirmados e 3.743 mortes. Cerca de 10.000 pessoas estão internadas com diagnóstico confirmado ou suspeito de Covid-19. São 3.871 em leitos de UTI e 5.877 em enfermaria. No Brasil, segundo levantamento do Ministério da Saúde, são 168.331 casos acumulados. Destes 69.232 já se recuperaram. O número de mortes chega a 11.519. 396 delas foram registradas nas últimas 24 horas.