Brasil bate recorde de registros de mortes por coronavírus: 1.179 em 24h

O Brasil rompeu nesta terça, 19, a marca simbólica de mais de mil mortes diárias pela Covid-19. O país registrou 1.179 novos óbitos nas últimas 24 horas, de acordo com o Ministério da Saúde. Ao todo, são 17.971 óbitos por coronavírus e 271.628 casos confirmados. O recorde até então era de 881 mortes registradas em um dia, no dia 12 de maio. O Brasil é o terceiro país do mundo com mais casos de coronavírus, atrás de EUA (cerca de 1,5 milhão) e Rússia (299 mil), e o sexto com mais mortes, atrás de EUA (91 mil), Reino Unido (cerca de 35 mil), Itália (cerca de 32 mil), França (28 mil) e Espanha (27 mil).

Os estados mais afetados pela pandemia são: São Paulo, com 65.995 casos e 5.147 mortes; Ceará, com 28.112 casos e 1.856 óbitos; e Rio de Janeiro, com 27.805 casos e 3.079 mortes. Diante do elevado crescimento no número de óbitos, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas fez a proposta de um feriado prolongado, que já foi aprovada pelos vereadores. Foram 37 votos a 14. Covas também decretou ponto facultativo na sexta-feira. Na prática, a iniciativa cria um “feriadão” na cidade entre quarta-feira, 20, e domingo, 24. A medida foi criticada por prefeitos das cidades litorâneas, visto que grande parte da população viaja nestas emendas de feriados. Nesta terça, em sessão virtual na Câmara dos Deputados, teve votação de projetos com medidas de combate ao coronavírus, entre eles, o projeto que obriga o uso de máscaras faciais pela população. Foi aprovado por unanimidade. Quem descumprir a medida poderá ser multado em até R$ 300.