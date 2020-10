Bolsonaro desautoriza Pazuello sobre pacto por vacina chinesa

21 out 2020, 20h18

Por Da Redação - 21 out 2020, 20h18

Nesta quarta-feira, 21 de outubro, Bolsonaro desautorizou o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, a fechar o pacto de intenção de compra da vacina chinesa Coronavac com o estado de São Paulo. Ontem, Pazuello havia declarado, após reunião com governadores, que a vacina produzida pelo Instituto Butantan seria o “imunizante brasileiro na luta contra o vírus”.

Pela manhã, no Twitter, Bolsonaro falou que um aporte bilionário sobre um medicamento que não ultrapassou a fase de testes não é justificado e que o povo do Brasil não será cobaia. No meio da tarde, afirmou em entrevista que já havia mandando cancelar o protocolo de intenções e que não abre mão de sua autoridade.

Saiba logo no início da manhã as notícias mais importantes sobre a pandemia do coronavirus e seus desdobramentos. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

Também hoje, um jovem médico de 28 anos que participou dos testes clínicos da vacina de Oxford, principal aposta do Governo Federal, morreu por conta de complicações da Covid-19. Ele estava na linha de frente da batalha contra o coronavírus.

Nas últimas 24 horas, foram 24.818 novos casos de coronavírus e 566 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 5.298.772 infectados, 155.403 óbitos e 4.756.489 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 22.558 casos e de 522 mortes.

Leia mais sobre a pandemia de coronavírus: http://abr.ai/coronavirus-ultimas