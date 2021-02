Anvisa flexibiliza regras para importação de vacinas da Covax Facility

Nesta terça-feira, nove de fevereiro, a Anvisa acatou uma resolução que flexibiliza as regras para a aprovação do uso de vacinas adquiridas pelo Ministério da Saúde através do Covax Facility, consórcio ligado à Organização Mundial da Saúde.

Segundo a agência, a dispensa do registro e da autorização emergencial se deu porque o consórcio mundial avalia os antígenos de forma equivalente àquilo que é feito no Brasil. As autoridades brasileiras esperam receber até 42,5 milhões de doses ainda neste ano. Nas últimas 24 horas, foram registrados 51.486 novos casos de coronavírus e 1.350 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

No total, o país acumula agora 9.599.565 infectados, 233.520 óbitos e 8.523.462 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 45.164 casos e de 1.030 mortes. No mundo, mais de 134 milhões de pessoas já foram vacinadas.

Leia mais sobre a pandemia de coronavírus: http://abr.ai/coronavirus-ultimas