Anvisa avalia proposta de testes da vacina russa no Brasil

Nesta quinta-feira, 24 de setembro, a Anvisa iniciou a avaliação da proposta de testes da vacina russa no Brasil. A ideia do Governo do Paraná é que ao menos 10 mil voluntários recebam duas doses da Sputinik V em um intervalo de 21 dias. O antígeno russo, no início do mês, foi apontado como muito promissor pela respeitada revista científica The Lancet ao desenvolver resposta imunológica em 76 pacientes sem efeitos colaterais graves.

Por aqui, o governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou que voltará a fechar bares e casas de shows durante o próximo mês. Manaus, primeiro grande epicentro da doença no país, estava com tendência de queda, mas na última semana os casos aumentaram 55%.

Nas últimas 24 horas, foram 32.817 novos casos de coronavírus e 831 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 4.657.702 infectados, 139.808 óbitos e 4.023.789 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 28.902 casos e de 696 mortes.

