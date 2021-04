Anvisa aprova uso emergencial de novo medicamento contra a Covid-19

Nesta terça-feira, 20 de abril, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a utilização do REGN-COV2 no tratamento de pacientes com Covid-19. Trata-se de um coquetel formado por anticorpos produzidos em laboratório, que imitam as células naturais do corpo humano. O medicamento é aplicado uma única vez por meio uma aplicação intravenosa e atua impedindo a entrada do vírus nas células. Nos estudos da fase 3, reduziu em até 70% o risco de hospitalização ou morte.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 69.381 novos casos de coronavírus e 3.321 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 14.043.076 infectados, 378.003 óbitos e 12.561.689 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 63.297 casos e de 2.797 mortes. No Brasil, 27.060.413 pessoas receberam a primeira dose da vacina e 10.637.939 a segunda. No mundo, 910 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas.

