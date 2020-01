A morte do general Qasem Soleimani é comentada no mundo todo

No último dia 02, houve um ataque coordenado pelos Estados Unidos nas proximidades do aeroporto de Bagdá.

O incidente deixou ao menos 8 mortos, entre eles e um dos homens mais poderosos do mundo, Qasem Soleimani. Ele era considerado o possível sucessor do atual presidente do Irã. O ataque foi através de um drone americano.

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que o ataque foi para acabar com a guerra, e não para iniciar uma. Ainda completou dizendo que o mundo fica mais seguro sem monstros como Soleimani, que segundo Trump, foi responsável por perpetuar atos de terror para desestabilizar o Oriente Médio.

No Brasil, ainda não sabemos ao certo quais serão as consequências do ocorrido, mas o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo brasileiro fará reuniões para discutir formas de evitar aumentos no valor do combustível.