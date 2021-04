1 em cada 3 pacientes internados na UTI com Covid-19 morreu, diz estudo

Nesta sexta-feira, primeiro de abril, uma pesquisa realizada pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira apontou que um em cada três pacientes internados em UTIs morreu durante a pandemia. No SUS, a taxa foi maior, chegando a 52,9%. Nos hospitais privados o índice de óbitos entre os internados ficou em 29,7%.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 91.097 novos casos de coronavírus e 3.769 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 12.839.844 infectados, 325.284 óbitos e 11.239.099 recuperados. A média móvel dos últimos sete dias é de 74.239 casos e de 3.117 mortes. No Brasil, 18.424.486 pessoas receberam a primeira dose da vacina e 5.192.299 a segunda. No mundo, 590 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas.

