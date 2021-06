Sebastião Salgado fala sobre novo livro e critica o governo Bolsonaro 'Amazônia' reúne imagens feitas ao longo dos últimos sete anos pelo fotógrafo na região Por Da Redação 11 jun 2021, 21h37

Por quatro décadas, Sebastião Salgado não só fotografou a Amazônia com uma excelência reconhecida globalmente: acumulou um conhecimento antropológico das belezas e mazelas da região. Em entrevista a VEJA, ele fala sobre seu novo livro, que traz imagens da floresta e dos indígenas que ali habitam feitas ao longo dos últimos sete anos, e dispara contra o governo de Jair Bolsonaro: “Penso que o Brasil poderia ter um retorno financeiro do planeta vinte ou trinta vezes maior se preservasse a Amazônia, em vez de destruí-la. A opção do governo é predatória. É um projeto de destruição”.

