Os Três Poderes: Bolsonaro diz que Barroso quer desgastar o governo

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso determinou, por liminar, que o Senado tem de abrir uma CPI para investigar a conduta do governo federal durante a pandemia de Covid-19. Segundo ministro, o pedido de CPI que está há 63 dias na gaveta do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), cumpre todos os requisitos legais para sua instalação, não cabendo à presidência da Casa impedi-la.

O presidente Jair Bolsonaro, em conversa com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, na manhã desta sexta-feira, 9, atacou duramente o ministro do Supremo Tribunal Federal, que determinou um dia antes que o Senado instalasse a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Covid-19, para investigar ações do governo no combate à pandemia.

Bolsonaro disse que a comissão é claramente contra a sua gestão, chamou a atitude de “politicalha” e afirmou que o magistrado faz “ativismo judicial”. Ele também questionou se o ministro teria “um pingo de moral” para mandar o Congresso instalar processos de impeachment contra os seus colegas do STF, já que há representações com esse teor tramitando no Legislativo.