O Deus da seita tudo decide

Enquanto esteve na gaiola, Lula continuou no comando absoluto do PT. Foi ele quem decidiu que Gleisi Hoffmann seria a presidente do partido.

Foi ele quem resolveu que o candidato à presidência da República seria Fernando Haddad. Agora em liberdade, Lula vai baixar ordens com muito mais desenvoltura. Ele já resolveu que a disputa da prefeitura de São Paulo, se não tiver outro poste, sobrará para o mesmo Haddad.

Lula é mais que um chefe de partido, ele é o único Deus de uma seita.