YouTube transmite maior live de Black Friday a partir das 21h

Maior plataforma de vídeos do mundo, o YouTube transmite nesta quinta 28 a primeira edição do Show da Black Friday. O evento, apresentado pelo youtuber Felipe Neto, será realizado no YouTube Space Rio e transmitido simultaneamente a partir das 21h em dez canais de criadores de conteúdo da plataforma, como Felipe Castanhari (Nostalgia), Kondizilla (canal homônimo) e Giovanna Ewbanck (GIOH). De 21h as 22h, também será possível acompanhar no topo da home do YouTube

A expectativa da plataforma e das seis marcas envolvidas no projeto é que os 130 milhões de inscritos nos canais destes youtubers se convertam em potenciais consumidores dos produtos oferecidos por lá. “Nos preocupamos em fazer um conteúdo bacana porque estamos disputando a atenção do público com as redes sociais. Por isso investimos em quadros, brincadeiras e promoções exclusivas para quem estiver assistindo à live”, explica Neto, sócio da produtora Play9, parceira do Youtube na transmissão.

A Black Friday, que já representa a segunda maior data no faturamento do varejo nacional, deve movimentar mais de três bilhões de reais. Atentos à tendência, os criadores do evento decidiram incluir no roteiro da programação as principais tendências de consumo do Google. “Cada vez mais o cliente gosta de pesquisar preço na internet e buscar tutoriais sobre determinado produto. Por isso, é importante que as marcas monitorem essas tendências para impulsionar as vendas dos produtos mais procurados”, explica Diego Venturelli, head de insights para o varejo do Google Brasil.

Nas últimas duas semanas, o buscador registrou um aumento de 13% nas buscas de produtos de varejo, o que a empresa interpreta como um aquecimento para a Black Friday que começa à 0h desta sexta, 29. Segundo dados de 2018, na sexta-feira da Black Friday é registrado um crescimento médio de 77% nesse tipo de busca em relação a média das demais sextas do mês de novembro.

Tais números atraíram gigantes do varejo, como Americanas.com, Etna e Carrefour, além de Chevrolet, Adidas e PicPay. As principais categorias dos produtos oferecidos serão smartphone, eletrônicos, carros, roupas e móveis. Na primeira hora, a live será transmitida como anúncio também na home do Youtube. Segundo pesquisa encomendada pelo Google e realizada pela Povokers, que ouviu 1 500 consumidores de todas as regiões do país em julho deste ano, os produtos que os brasileiros mais querem comprar são: smartphones (48%), computador (33%), eletrodomésticos (36%), televisores (36%) e roupas femininas (34%).

O Brasil é o terceiro país no ranking dos que passam mais tempo assistindo aos vídeos do YouTube. Embora a plataforma não abra essa informação, VEJA apurou que o país perde apenas para os Estados Unidos e a Índia.