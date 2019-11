Procon faz plantão para Black Friday e Reclame Aqui atende por Whatsapp

O Procon-SP fará plantão durante a madrugada para para receber denúncias de consumidores e fiscalizar lojas na Black Friday. A operação começa a partir das 20h desta quinta-feira, 28, quando boa parte das lojas online já começa a promoção. O plantão funciona até as 2h de sexta e volta das 7h às 20h. As queixas serão levadas para os fornecedores, que terão dez dias para responder. No horário do plantão, o órgão auxiliará com dúvidas de consumidores e orientações para as compras.

“Qualquer dúvida ou problema com relação às promoções, ofertas, entre outros, poderá ser resolvida com os especialistas de plantão. O atendimento do @proconsp, que tem um índice de solução de 80%, estará de prontidão”, afirmou o órgão. O consumidor pode fazer reclamações via site e aplicativo do Procon, disponível para smartphones com sistema operacional Android e iOS.

O site Reclame Aqui faz plantão pelo WhatsApp a partir da meia-noite de sexta-feira. Para usar a ferramenta, o consumidor deve adicionar o número (11) 97062-2753 no aplicativo e mandar um “Oi”. O Reclame Aqui responderá a mensagem pedindo o nome da empresa que o consumidor deseja reclamar. A partir dai, basta seguir com a reclamação.

Aumento de queixas

Segundo o Reclame Aqui, até às 12h de quinta-feira, 28, o sistema havia registrado 1.960 reclamações entre 11h de quarta, 27, até as 12h de quinta. Esse volume de reclamações representa um aumento de 68% com relação ao mesmo período de 2018, quando foram registradas 1.164 .