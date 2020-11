YouTube passa por instabilidade em todo o planeta

O YouTube sofreu com uma instabilidade na noite desta quarta-feira, 11, e usuários relataram problemas na reprodução dos vídeos, tanto na plataforma web quanto mobile.

Os maiores focos do problema estavam nas costas Leste e Oeste dos Estados Unidos, na Europa, em especial no Reino Unido e na França; América do Sul, principalmente no Brasil e na Argentina; Japão, Austrália e Nova Zelândia.

Segundo o DownDetector, ferramenta que monitora serviços na web, a falha começou por volta das 21h. O site já registrou cerca de 300 mil reclamações, especialmente sobre problemas no YouTube para assistir a vídeos. Alguns usuários também relataram falhas para fazer uploads. O serviço começou a ser restabelecido por volta das 22h40.

Pelo Twitter, a plataforma explicou que trabalhou rapidamente para resolver o problema.

If you’re having trouble watching videos on YouTube right now, you’re not alone – our team is aware of the issue and working on a fix. We’ll follow up here with any updates.

— TeamYouTube (@TeamYouTube) November 12, 2020