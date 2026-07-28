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Tecnologia

Whatsapp anuncia chamadas de vídeo e de voz para versão Web

Novos recursos incluem compartilhamento de tela, transferência de ligações e uma sala de espera

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 jul 2026, 17h29 | Atualizado em 29 jul 2026, 14h24
Ícone do aplicativo WhatsApp em verde com um balão de fala e um telefone branco, sobre um fundo azul escuro com pontos de luz desfocados. O nome WhatsApp aparece em branco abaixo do ícone
Agora usuários no navegador poderão participar de chamadas pelo Whatsapp (Beata Zawrzel/NurPhoto/Getty Images)
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O Whatsapp anunciou nesta terça-feira, 28, atualizações para a versão Web do aplicativo de mensagens. Agora, quem estiver conectado em seu perfil pelo navegador poderá atender e fazer chamadas de vídeo e de voz, tanto individuais quanto em grupo. 

O recurso vem especificamente para a versão voltada à navegadores (como Google, Safari, Mozilla…) do aplicativo, e terá como principais funcionalidades o compartilhamento de tela, similar a outras ferramentas de chamadas pelo computador. Além disso, também contará com o histórico de chamadas e favoritos, assim como o celular.

Tela do WhatsApp Web com uma videochamada de seis participantes. Uma mulher sorridente com fones de ouvido e óculos, um homem com fones de ouvido, uma mulher de cabelo liso, outra mulher com cabelo cacheado, uma mulher de cabelo escuro e um homem barbudo. Um pop-up mostra Jaime Rodrigues pediu para entrar com botões Recusar e Aprovar. Há balões de texto indicando Ligação na web, Transferência de ligação e Sala de espera
(Whatsapp/Divulgação)
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Outras funcionalidades novas incluem a transferência de ligação, a sala de espera, o QuickHD e a supressão de ruído. As transferências vão permitir que o usuário mova ligações de um dispositivo ao outro (como do celular ao computador) sem precisar desligar e entrar novamente. 

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A sala de espera, por sua vez, vai funcionar de forma similar ao que já acontece no Google Meet, serviço de chamadas do Google. O usuário do Whatsapp poderá criar um link de ligação, que terá a opção de “Exigir aprovação para participar”, ferramenta que permite um controle mais organizado de quem participa das chamadas. 

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Além disso, a empresa também anunciou o QuickHD. A ferramenta vai permitir que os vídeos das ligações sejam exibidos em alta definição. Ainda na parte técnica das ligações, a supressão de ruídos vai permitir que o áudio de fundo e ao redor do usuário não interrompa sua voz. A opção poderá ser gerenciada nas configurações da ligação. 

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