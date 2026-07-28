Whatsapp anuncia chamadas de vídeo e de voz para versão Web

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O WhatsApp Web está com novidades! Agora é possível fazer e receber chamadas de vídeo e voz, individuais ou em grupo, diretamente pelo navegador. As atualizações incluem recursos como compartilhamento de tela, transferência de ligações entre dispositivos, sala de espera com aprovação, vídeos em HD (QuickHD) e supressão de ruído para uma experiência aprimorada.

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O Whatsapp anunciou nesta terça-feira, 28, atualizações para a versão Web do aplicativo de mensagens. Agora, quem estiver conectado em seu perfil pelo navegador poderá atender e fazer chamadas de vídeo e de voz, tanto individuais quanto em grupo.

O recurso vem especificamente para a versão voltada à navegadores (como Google, Safari, Mozilla…) do aplicativo, e terá como principais funcionalidades o compartilhamento de tela, similar a outras ferramentas de chamadas pelo computador. Além disso, também contará com o histórico de chamadas e favoritos, assim como o celular.

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Outras funcionalidades novas incluem a transferência de ligação, a sala de espera, o QuickHD e a supressão de ruído. As transferências vão permitir que o usuário mova ligações de um dispositivo ao outro (como do celular ao computador) sem precisar desligar e entrar novamente.

A sala de espera, por sua vez, vai funcionar de forma similar ao que já acontece no Google Meet, serviço de chamadas do Google. O usuário do Whatsapp poderá criar um link de ligação, que terá a opção de “Exigir aprovação para participar”, ferramenta que permite um controle mais organizado de quem participa das chamadas.

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Além disso, a empresa também anunciou o QuickHD. A ferramenta vai permitir que os vídeos das ligações sejam exibidos em alta definição. Ainda na parte técnica das ligações, a supressão de ruídos vai permitir que o áudio de fundo e ao redor do usuário não interrompa sua voz. A opção poderá ser gerenciada nas configurações da ligação.