Volkswagen marca data para apresentar nova encarnação da Kombi

A Volkswagen definiu nesta sexta-feira, 7, o lançamento da moderna versão elétrica da popular Kombi, chamada ID.Buzz. Uma unidade de produção do veículo será apresentada no domingo, dia 9. As vendas começarão apenas no fim de 2023.

Na quinta, o presidente da empresa, Herbert Diess, tuitou um vídeo com o desenho de uma ID.Buzz e a mensagem: “A lenda volta em 9/3/22!”. Nos últimos dez anos, a Volkswagen investiu em uma série de protótipos para a nova Kombi. Entre elas, a Budd.E e a Bulli. Só que nenhuma chegou à fase de produção.

The legend returns on 03/09/22! pic.twitter.com/Q4hFyCN5mr — Herbert Diess (@Herbert_Diess) January 6, 2022

A expectativa é que no fim de 2023 ou início de 2024, uma versão do ID.Buzz com três filas de assentos será lançada nos Estados Unidos, onde o veículo original se tornou um ícone da contracultura. A Volkswagen planeja uma versão com duas filas de assentos para a Europa. Ainda não há previsão de a perua chegar ao mercado brasileiro.