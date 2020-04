Usuários relatam instabilidade no app do Bradesco

O aplicativo do Bradesco está enfrentando dificuldades de acesso nesta segunda-feira (6), de acordo com relatos de usuários no Twitter. Os serviços de internet banking estariam instáveis em celulares Android e iPhone (iOS).

De acordo com o Downdetector, site que monitora o status de serviços na web, o pico de reclamações sobre o app do Bradesco foi às 13h23.

Em nota, o banco afirmou que: “O App pessoa física do Bradesco apresentou intermitência em seu sistema em alguns momentos na parte da manhã de hoje. O banco esclarece que o acesso já retornou à sua normalidade. Importante informar que o site Internet Banking e os demais canais do banco operam normalmente”.