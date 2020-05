Usuários da NET reclamam de queda de internet no Brasil nesta segunda

Usuários da NET relataram queda no serviço prestado pela empresa na tarde desta segunda-feira (4). Conforme avaliou o sistema Fing Internet Alert, que monitora a qualidade da rede ao redor do mundo, a instabilidade moderada partiu das cidades de Natal, São Paulo e Joinville, por volta das 13h20, repercutindo em todo o país.

Na madrugada, às 2h25, uma grande pane nos servidores da Vivo fez com que as cidades de São Paulo, Santo André, Campinas, São José do Rio Preto e Santos ficassem sem internet cabeada.

Os indicativos são de que as redes estão passando por manutenção para aguentar o maior fluxo de dados durante a pandemia do novo coronavírus.