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Tecnologia

Uso de IA é a principal ameaça à reputação de uma marca, segundo levantamento

Levantamento aponta IA como o maior perigo para reputação de empresas pela quarta edição seguida

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 18h49
Mão de uma pessoa segurando um smartphone com a tela exibindo o título Artificial Intelligence e ícones de aplicativos de IA como Copilot, Gemini, Meta AI, Claude, ChatGPT, Grok, DeepSeek e Perplexity
 (Cheng Xin/Getty Images)
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Uso de IA é a principal ameaça à reputação de uma marca, segundo levantamento Priorize VEJA no Google

O uso da inteligência artificial (IA) por marcas e empresas é o maior risco para a reputação dessas companhias, segundo o levantamento Reputation Risk Index, realizado pelo Global Risk Advisory Council, da Global Situation Room. O relatório, publicado nesta semana, recomenda a líderes empresariais que tomem decisões urgentes para mitigar os potenciais riscos de longa duração às companhias. 

A preocupação com o uso inadequado da tecnologia não é nova para o índice. A inteligência artificial aparece como principal ameaça desde a primeira edição, publicada em abril de 2025, e voltou a ocupar o topo em outras duas edições nos últimos 18 meses. O levantamento desta semana é o quarto em menos de dois anos a apontar a IA como o maior risco à reputação das empresas.

De acordo com Isabel Guzman, presidente do conselho, a rápida adoção da IA para aumentar a produtividade tem ocorrido ao mesmo tempo em que a confiança do público na tecnologia diminui. Para ela, o uso excessivo ou inadequado das ferramentas pode afetar rapidamente a relação das empresas com clientes, investidores e outros grupos de interesse, o que torna necessário a aplicação de medidas preventivas.

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Entre os problemas associados à tecnologia estão preocupações com segurança e dados, ataques cibernéticos, fraudes, privacidade e mudanças no mercado de trabalho. O levantamento também aponta que o avanço da IA tem levado empresas a enfrentar processos judiciais relacionados a danos causados por seus produtos. 

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Para reduzir os riscos, o Global Risk Advisory Council recomenda que as empresas diminuam ou eliminem conteúdos produzidos por IA em plataformas voltadas ao público e assumam o compromisso de produzir materiais feitos por humanos. O conselho também sugere reinserir pessoas em serviços automatizados de atendimento ao cliente, especialmente nos pontos em que há maior frustração, e criar mecanismos que permitam verificar a autenticidade de conteúdos atribuídos à empresa ou a seus executivos.

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Além da IA, ações ou acusações envolvendo danos físicos, emocionais ou mentais a crianças aparecem entre os principais riscos à reputação, seguidas por violações de informações sensíveis. Completam os cinco primeiros lugares “comportamentos antiéticos ou ilegais para obter vantagem estratégica ou lucro” e “decisões estratégicas ou operacionais que prejudiquem a situação financeira ou a imagem pública das companhias”. Na edição anterior, publicada em julho, questões ligadas à cadeia de suprimentos e à guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã ocupavam o topo da lista, mas perderam espaço entre as preocupações à medida que o conflito se prolongou.

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