Twitter volta a mostrar posts em ordem cronológica no Android

O Twitter voltará a exibir no Android mensagens da linha do tempo na ordem em que foram publicadas – o recurso já estava disponível no iOS há um mês. Quatro anos atrás, a rede social passou a utilizar um algoritmo para priorizar a exibição de conteúdo, o que não agradou parte de seus usuários.

A ferramenta, já disponível na mais recente atualização para o sistema do Google, será opcional. Aqueles que preferem a exibição de conteúdo baseada nas sugestões do Twitter poderão manter a configuração. Para mudar o modo de exibição – cronológica ou por sugestão da rede – basta clicar na estrelinha no topo direito da tela inicial.

Em setembro, o Twitter prometeu que usuários passariam a ter em breve autonomia para escolher entre dar destaque a tuítes mais relevantes ou o optar pelo formato antigo de linha do tempo, que mostrava as postagens por ordem cronológica.