The Game Awards: como o mascote da PlayStation se tornou o jogo do ano

Astro Bot, o simpático mascote da PlayStation, foi coroado como o Jogo do Ano no The Game Awards 2024. O pequeno robô que guia os jogadores em tutoriais do console da empresa superou concorrentes de peso como o chinês Black Myth: Wukong, uma aventura inspirada na tradicional lenda do Macaco Rei, e o japonês Metaphor: ReFantazio, uma fantasia com fortes tintas de discussão política no formato de role playing game (RPG). Além da estatueta na principal, o game também ganhou as categorias melhor direção, melhor jogo de ação e aventura e melhor jogo para a família.

O pequeno Astro Bot trilhou um caminho inusitado até o pódio. Criado em 2013 para o jogo de demonstração The Playroom, do PS4, o personagem evoluiu para protagonista de jogos de realidade virtual e, finalmente, para um título completo para consoles. “Com o feedback que recebemos dos jogadores, fomos capazes de passar para a próxima fase e realmente dar ao Astro sua grande aventura”, disse a VEJA Nicolas Doucet, diretor criativo da Team Asobi, estúdio responsável pelo desenvolvimento do personagem na Sony Interactive Entertainment.

A aposta em uma jogabilidade acessível e divertida, voltada para todas as idades, foi um dos trunfos do Astro Bot. Doucet descreve o jogo como “uma volta ao básico da diversão simples” e ressalta a importância de criar algo que parecesse “um brinquedo”. O foco na exploração, com recompensas para quem se aventura fora do caminho principal, também contribui para esse fator.

Conexão

Deu certo. Após o lançamento, foram vendidas mais de 1.5 milhão de cópias do jogo em apenas 2 meses. É um resultado e tanto, considerando que se trata uma propriedade intelectual da plataforma PlayStation.

Mas o sucesso de Astro Bot também se deve à sua conexão com a história da PlayStation. O jogo é repleto de homenagens a personagens icônicos de franquias consagradas, como Resident Evil, God of War e Metal Gear Solid. Essa celebração da história do console, que completa 30 anos, ressoa com diferentes gerações de jogadores.

Especialistas veem a vitória do Astro Bot como um sinal de que a indústria busca alternativas aos jogos complexos e de mundo aberto. “Ele tem uma carga simbólica muito grande, a partir do momento que vem com essa proposta de ser um jogo para celebrar 30 anos de Playstation”, analisa Vicente Mastrocola, professor da PUC-SP e especialista em cultura pop e videogames.

Mastrocola ainda elogia a decisão do Game Awards de se desviar da tendência de premiar apenas jogos de RPG complexos e de grande produção, reconhecendo o valor de um jogo casual, familiar e com forte apelo nostálgico. “A vitória [do Astro Bot] também traz a baila a importância do Playstation no cenário de jogos, o quanto revolucionou o mercado”, disse o especialista.

Simplicidade

A conquista do Astro Bot no The Game Awards mostra que a simplicidade, a alegria e a nostalgia podem ser elementos poderosos em um jogo. O pequeno robô da PlayStation conquistou o mundo com sua proposta despretensiosa e divertida, provando que, às vezes, voltar às raízes da diversão é o caminho para o sucesso.

