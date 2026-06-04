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A Tesla expande a operação de seus robotáxis totalmente autônomos para toda a área metropolitana de Austin, Texas. O serviço, que já funciona há quase um ano, agora cobre uma vasta região, impactando 2,3 milhões de pessoas. Esta ação reflete a mudança de foco de Elon Musk para IA e robótica, apesar dos desafios.

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A Tesla, empresa de carros elétricos e tecnologia norte-americana, expandiu sua operação de robotáxis sem supervisão de humanos para toda a região metropolitana de Austin, capital do estado do Texas, nos Estados Unidos. A novidade foi anunciada nesta quarta-feira, 3, na cidade onde também se localiza a sede global da empresa do bilionário Elon Musk.

O serviço utiliza uma tecnologia baseada em um software de direção totalmente autônomo, isto é, carros que não necessitam de controle humano para se locomover. A Tesla opera com os robotáxis há quase um ano em Austin e possui uma frota de aproximadamente 50 veículos.

A atuação da empresa na área, porém, é considerada pequena e enfrenta problemas. A título de comparação, a Waymo, da Alphabet – empresa detentora da Google e concorrente da Tesla –, atua com mais de 250 veículos no mesmo território. Além disso, os clientes dos robotáxis da empresa de Elon Musk às vezes enfrentam tempos de espera superiores a 30 minutos.

Nesse contexto, a Tesla anunciou sua expansão. A operação da empresa se limitava a uma região central da cidade de Austin, mas, após esta quarta-feira, seus robotáxis circularão por um território de 11.080 km2, a 26ª maior área metropolitana dos Estados Unidos, segundo o censo do país de 2020, e atingirão uma população de aproximadamente 2,3 milhões de habitantes.

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Esse movimento de Musk faz parte de uma mudança de direção da empresa que vem sendo realizada nos últimos anos. A adoção mais ampla do software de direção autônoma segue uma estratégia de crescimento que se diferencia do projeto inicial da Tesla. Atualmente, o bilionário sul-africano mudou o foco da montadora de carros elétricos para inteligência artificial e robótica.

Musk espera ampliar a atuação da empresa no setor de carros autônomos sem supervisão de humanos e que esse tipo de serviço se torne mais difundido nos Estados Unidos ainda este ano.