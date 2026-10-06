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Tecnologia

Startup francesa lança modelo de IA que promete desafiar EUA e China

Batizado de Le Chonk, o Mistral Large 4, da Mistral, aposta em soberania digital e cibersegurança para ganhar espaço entre os grandes do setor

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 12h30 | Atualizado em 6 out 2026, 12h32
Tela de smartphone escuro exibindo o logotipo da Mistral AI, com um M pixelado em tons de laranja e vermelho, e o texto MISTRAL AI_ em branco. Ao fundo, a bandeira da União Europeia, azul com estrelas amarelas, desfocada
Mistral na tela: Le Chonk promete grande capacidade de processamento - (Samuel Boivin/NurPhoto/Getty Images)
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A startup francesa Mistral AI apresentou nesta terça-feira, 6, em Paris, a versão de pré-visualização pública do Mistral Large 4, apelidado de “Le Chonk”. O modelo é multimodal, ou seja, capaz de trabalhar com mais de um tipo de conteúdo, como texto e imagem. Tem cerca de 1 trilhão de parâmetros, as variáveis internas que a IA ajusta durante o treinamento e que, em geral, indicam sua capacidade. A empresa quer colocar a Europa na liderança dos sistemas de pesos abertos e oferecer a governos e empresas uma alternativa aos rivais americanos e chineses.

Nesses sistemas, os “pesos”, que são o resultado do treinamento e o que faz o modelo funcionar, ficam disponíveis para qualquer pessoa baixar, usar e adaptar, ao contrário dos modelos fechados, que só podem ser acessados pelos servidores de quem os criou. O Le Chonk já pode ser usado por API, a interface que permite a outros programas se conectarem ao modelo, e terá seus pesos liberados de forma gratuita e pública em 27 de outubro.

O Le Chonk usa uma arquitetura chamada Mistura de Especialistas (MoE, na sigla em inglês), em que o modelo é dividido em partes especializadas e apenas as mais adequadas são acionadas para cada pergunta. Tem 1,05 trilhão de parâmetros no total, mas usa só 49 bilhões a cada tarefa, o que reduz o custo de processamento. O treinamento foi feito do zero, em dois meses, nos data centers europeus da própria empresa, com 4.000 GPUs Nvidia Grace Blackwell, chips especializados em cálculos para IA, e consumo de cerca de 10 megawatts. É o primeiro resultado da rodada de financiamento Série D, de 3 bilhões de euros, concluída em setembro.

O sistema é nativo em mais de 160 idiomas, incluindo todas as línguas oficiais da União Europeia. Entre as aplicações previstas estão finanças, engenharia, manufatura, análise espacial e projeto de chips.

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Nos testes preliminares divulgados pela empresa, o modelo superou concorrentes de código aberto em várias frentes. Esses testes, chamados de benchmarks, são provas padronizadas que permitem comparar o desempenho de diferentes IAs. No DeepSWE v1.1, de engenharia de software, o Le Chonk atingiu 62% de precisão, à frente dos chineses GLM-5.3 (61%) e DeepSeek V4 Pro (57%). Marcou ainda 67% no FinWorkBench, de finanças, e 73% no DIOR-RSVG, de localização em imagens de sensoriamento remoto, como as captadas por satélites.

Segurança cibernética e autonomia digital são os pilares da estratégia comercial da Mistral. A ideia de soberania digital é que países e empresas possam operar tecnologias críticas sem depender de fornecedores estrangeiros. O cofundador e cientista-chefe Guillaume Lample afirmou que “as capacidades de defesa cibernética permitirão que empresas e governos se defendam contra agentes de ameaças que exploram modelos fechados para realizar ataques cibernéticos”. Antes do lançamento, o presidente-executivo, Arthur Mensch, declarou em conferência que “a narrativa de que a Europa não pode competir não é verdadeira”.

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Nas próximas três semanas, o modelo passará por testes em condições reais e por novas etapas de aprendizado por reforço, técnica em que a IA melhora a partir de acertos e erros. Uma versão com menos restrições de moderação será oferecida a órgãos governamentais, empresas de cibersegurança e parceiros estratégicos. Depois de 27 de outubro, com os pesos abertos para download, as organizações poderão rodar o sistema em seus próprios servidores, com controle total sobre dados e redes.

(Com AFP)

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