Samsung S10 chega ao mercado brasileiro e vai custar a partir de R$ 4.299

A Samsung lançou nesta terça-feira, 12, no Brasil o S10, versão mais nova de celulares da empresa. O novo aparelho chega em três modelos, Galaxy S10, Galaxy S10 Plus e Galaxy S10 e chegam como sucessores do S9, com novidades no design e tecnologia, como a câmera frontal dentro da tela, leitor de impressões digitais sob o display, recarga sem fio entre outros. A pré-venda dos celulares acontece até o dia 4 de abril e chegam às lojas no dia 5, com preços a partir de 4.299 reais.

O Galaxy S10E tem tela de 5,8 polegadas, resolução Full HD+ (2280 x 1080 pixels), Amoled Dinâmico, câmera principal dupla, 12 e 16 megapixels, câmera frontal (selfie) 10 megapixels, Android 9 (Pie), processador Exynos 9820, memória RAM 6 GB ou 8 GB, armazenamento (memória interna) 128 GB ou 256 GB, cartão de memória microSD de até 512 GB. A capacidade da bateria é de 3.100 mAh (com recarga rápida e sem fio + Wireless PowerShare), Dual SIM. 150 gramas e o modelo vem nas cores preto, branco, azul, verde e amarelo e custam 4.299 reais.

O S10 tem tela de 6,1 polegadas, resolução Quad HD+ (3040 x 1440 pixels), Amoled Dinâmico, câmera principal: tripla, 12, 12 e 16 megapixels, câmera frontal (selfie) 10 megapixels; Android 9 (Pie), memória RAM de 6 e 8 GB, armazenamento (memória interna) 128 GB ou 512 GB, cartão de memória microSD de até 512 GB. A capacidade da bateria é de 3.400 mAh (com recarga rápida e sem fio + Wireless PowerShare), Dual SIM e pesa 157 gramas. Vem nas cores preto, branco, azul e verde e custa 4.999 reais na versão 6G de RAM e 128 GB de memória interna; 6.199 reais na versão 8G de RAM e 512 GB de memória interna.

O S10 Plus traz tela de 6,4 polegadas, resolução Quad HD+ (3040 x 1440 pixels), Amoled Dinâmico, câmera principal tripla, 12, 12 e 16 megapixels, câmera frontal (selfie) dupla, 10 e 8 megapixels, Android 9 (Pie), processador Exynos 9820, memória RAM de 6, 8 ou 12 GB, armazenamento (memória interna) 128 GB, 512 GB ou 1 TB. Cartão de memória microSD de até 512 GB. Capacidade da bateria: 4.100 mAh (com recarga rápida e sem fio + Wireless PowerShare), Dual SIM. Pesa 175 gramas e vem nas cores preto, branco, azul, verde, cerâmica preta e cerâmica branca. Custa 5.499 reais na versão com 6GB de RAM e 128 GB de memória interna; 6.699 reais na versão com 8GB e 512 GB de memória interna; e 8.999 na versão com 12 GB de RAM e 1 TB de memória interna.

A versão do Galaxy S10 5GB não foi apresentado no Brasil.