🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Tecnologia

Samsung investe em celular popular, sem abandonar linha premium

Novo aparelho promete uma bateria que dura mais tempo que o modelo atual de entrada

Por Valéria França Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 set 2026, 18h26
Um smartphone Samsung verde-água, visto de frente e verso, com a tela exibindo um papel de parede abstrato em tons de azul, roxo e branco
 (Samsung/Divulgação)
Continua após publicidade
Samsung investe em celular popular, sem abandonar linha premium Priorizar nos meus resultados Google

Enquanto a Apple se prepara para entrar no mercado dos celulares dobráveis com um iPhone de preço elevado, a Samsung mira o extremo oposto do mercado. A fabricante sul-coreana deve lançar em outubro o Galaxy A08 4G, novo integrante de sua linha de smartphones de entrada. O aparelho ainda não foi anunciado oficialmente, mas já recebeu homologação da Anatel e as especificações do aparelho já vazaram para o mercado.

O principal destaque do A08 deve estar justamente em um componente que costuma pesar na escolha de quem procura um celular mais barato: a bateria. O modelo é esperado com capacidade de 6.000 mAh, contra 5.000 mAh do Galaxy A07 4G, que é o aparelho atual mais em conta da marca. Na prática, isso representa um aumento de 20% e pode garantir maior autonomia longe da tomada, especialmente para usuários que passam muitas horas assistindo a vídeos, navegando nas redes sociais ou utilizando aplicativos de mensagens.

No desempenho, a estratégia da Samsung parece ser de evolução moderada. O Galaxy A08 deve manter o MediaTek Helio G99, processador de seis nanômetros que também equipa o A07 4G. Informações vazadas apontam ainda para versões com até 8 GB de RAM e suporte a carregamento de 25 watts.

Siga

Outra mudança importante pode estar no software. A expectativa é que o smartphone saia de fábrica com Android 17 e One UI 9.0, versão mais recente da interface da Samsung. O aparelho também poderá receber um longo ciclo de atualizações, seguindo a política adotada pela empresa em modelos recentes da linha Galaxy A.

Continua após a publicidade

A estratégia chama atenção porque ocorre justamente quando a Samsung também amplia sua presença no segmento mais sofisticado. A companhia acaba de apresentar no Brasil os novos Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Flip8, enquanto a Apple se prepara para apresentar seu primeiro iPhone dobrável.

De um lado, telas flexíveis, inteligência artificial e aparelhos que podem ultrapassar a faixa dos 2.000 dólares. Do outro, um celular de entrada cuja principal promessa pode ser uma bateria capaz de durar mais. É uma forma de a Samsung disputar diferentes pontas de um mercado de smartphones cada vez mais segmentado.

Publicidade
TAGS:
Celular
Samsung
Tecnologia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).