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Tecnologia

Samsung anuncia nova linha de dobráveis no Brasil com preços ‘salgados’

Família traz aparelhos dobráveis mais avançados da empresa custando até 19,4 mil reais

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 ago 2026, 15h03 | Atualizado em 7 ago 2026, 15h11
Smartphone dobrável Samsung Galaxy Z Fold8 em exibição, com a tela aberta mostrando a interface de aplicativos e widgets em tons de cinza e branco, sobre uma superfície branca com o nome do modelo
Preço dos aparelhos no Brasil variam entre 9 a 19 mil reais (Chris Ratcliffe/Bloomberg/Getty Images)
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Samsung anuncia nova linha de dobráveis no Brasil com preços ‘salgados’ Priorizar nos meus resultados Google

A Samsung anunciou nesta sexta-feira, 7, o lançamento de sua nova família de celulares dobráveis no Brasil. Com o Galaxy Z Fold 8, primeiro da empresa em formato “passaporte”, o Z Fold 8 Ultra e o Z Flip 8, os aparelhos de sua linha mais moderna podem chegar a até 19,4 mil reais no Brasil. 

A Samsung anunciou em 22 de julho, durante o Galaxy Unpacked, o lançamento global de sua nova família de dobráveis, muito ligada ao Galaxy AI, inteligência artificial da empresa. Os preços iniciais no mercado americano chegavam a Us$ 2.099 (cerca de R$ 10,5 mil), tendo como exemplo o modelo mais caro da linha. Hoje, a empresa anunciou a chegada dos aparelhos no Brasil. 

Os preços

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O comunicado da empresa desta sexta-feira anuncia, além da chegada dos modelos ao Brasil, o preço cobrado por cada um, a depender de suas especificações técnicas. O mais barato, o Galaxy Z Flip 8 com 256 GB de armazenamento e 12 GB de memória RAM, custa R$ 9.199, por meio da loja oficial da Samsung. 

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O aparelho mais caro, por sua vez, é o Galaxy Z Fold 8 Ultra com 1 TB (1024 GB) de armazenamento e 16 GB de memória RAM. Através da loja oficial da Samsung, o comprador interessado deverá desembolsar R$ 19.399, maior preço da linha no Brasil. 

Um dos principais modelos da linha é o Galaxy Z Fold 8, único por seu formato igual ao de um passaporte. De acordo com a empresa, a mudança nos tamanhos ocorreu para tornar a experiência do usuário mais imersiva em um contexto digital de vídeos curtos e conteúdo dinâmico. Com formato 10:16 com a tela fechada, ao abrir o telefone ele se torna um aparelho 3:4, que pode também se transformar em 4:3, a depender do ângulo que o usuário deseja utilizar. 

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Veja abaixo o preço de todos os modelos

Galaxy Z Flip 8 | 256GB + 12GB – R$ 9.199,00

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Galaxy Z Flip 8 | 512 GB + 12GB – R$ 10.799,00

Galaxy Z Fold 8 | 256 GB + 12GB – R$ 12.599,00

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Galaxy Z Fold 8 | 512 GB + 12 GB – R$ 14.199,00

Galaxy Z Fold 8 Ultra | 256 GB + 12 GB – R$ 14.599,00

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Galaxy Z Fold 8 Ultra | 512 GB + 12 GB – R$ 16.199,00

Galaxy Z Fold 8 Ultra | 1 TB + 16 GB – R$ 19.199,00

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