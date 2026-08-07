Samsung anuncia nova linha de dobráveis no Brasil com preços ‘salgados’

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A Samsung lançou no Brasil sua nova família de celulares dobráveis, incluindo o Galaxy Z Fold 8 (com formato passaporte), Z Fold 8 Ultra e Z Flip 8. Os preços dos aparelhos, integrados com a Galaxy AI, chegam a R$ 19.399, com o modelo mais caro sendo o Z Fold 8 Ultra de 1TB. Confira os detalhes e valores de cada versão.

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A Samsung anunciou nesta sexta-feira, 7, o lançamento de sua nova família de celulares dobráveis no Brasil. Com o Galaxy Z Fold 8, primeiro da empresa em formato “passaporte”, o Z Fold 8 Ultra e o Z Flip 8, os aparelhos de sua linha mais moderna podem chegar a até 19,4 mil reais no Brasil.

A Samsung anunciou em 22 de julho, durante o Galaxy Unpacked, o lançamento global de sua nova família de dobráveis, muito ligada ao Galaxy AI, inteligência artificial da empresa. Os preços iniciais no mercado americano chegavam a Us$ 2.099 (cerca de R$ 10,5 mil), tendo como exemplo o modelo mais caro da linha. Hoje, a empresa anunciou a chegada dos aparelhos no Brasil.

Os preços

O comunicado da empresa desta sexta-feira anuncia, além da chegada dos modelos ao Brasil, o preço cobrado por cada um, a depender de suas especificações técnicas. O mais barato, o Galaxy Z Flip 8 com 256 GB de armazenamento e 12 GB de memória RAM, custa R$ 9.199, por meio da loja oficial da Samsung.

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O aparelho mais caro, por sua vez, é o Galaxy Z Fold 8 Ultra com 1 TB (1024 GB) de armazenamento e 16 GB de memória RAM. Através da loja oficial da Samsung, o comprador interessado deverá desembolsar R$ 19.399, maior preço da linha no Brasil.

Um dos principais modelos da linha é o Galaxy Z Fold 8, único por seu formato igual ao de um passaporte. De acordo com a empresa, a mudança nos tamanhos ocorreu para tornar a experiência do usuário mais imersiva em um contexto digital de vídeos curtos e conteúdo dinâmico. Com formato 10:16 com a tela fechada, ao abrir o telefone ele se torna um aparelho 3:4, que pode também se transformar em 4:3, a depender do ângulo que o usuário deseja utilizar.

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Veja abaixo o preço de todos os modelos

Galaxy Z Flip 8 | 256GB + 12GB – R$ 9.199,00

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Galaxy Z Flip 8 | 512 GB + 12GB – R$ 10.799,00

Galaxy Z Fold 8 | 256 GB + 12GB – R$ 12.599,00

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Galaxy Z Fold 8 | 512 GB + 12 GB – R$ 14.199,00

Galaxy Z Fold 8 Ultra | 256 GB + 12 GB – R$ 14.599,00

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Galaxy Z Fold 8 Ultra | 512 GB + 12 GB – R$ 16.199,00

Galaxy Z Fold 8 Ultra | 1 TB + 16 GB – R$ 19.199,00