Saiba quem é e que mundos percorre a protagonista do videogame ‘Star Wars Outlaws’

Star Wars Outlaws, primeiro jogo de mundo aberto da saga criada nos anos 1970 por George Lucas, só será lançado daqui a um mês, no dia 30 de agosto. Dentro da cronologia oficial, a ação se passa no intervalo entre os filmes O Império Contra-Ataca e O Retorno do Jedi — da trilogia original. Os jogadores assumirão o papel de Kay Vess, uma contrabandista em busca de aventura e pilhagens — personagem claramente emulada do clássico Han Solo de Harrison Ford. Ela estará acompanhada por Nix, uma espécie de animal alienígena que a ajudará em suas missões interplanetárias.

A produtora francesa Ubisoft permitiu que alguns poucos felizardos testassem o jogo. A reportagem de VEJA teve oportunidade de assumir o ponto de vista de Kay e percorrer alguns cenários em duas ocasiões. No Forward, convenção da empresa em Los Angeles, durante o Summer Game Fest, e em uma recente turnê de imprensa online no início de julho. Embora, o jogo permita explorar e viajar entre pelo menos cinco mundos principais, que vão de Tatooine à tempestuosa Akiva e à vistosa Cantonica, lar da cidade cassino Canto Bight, os não foi possível ir a todos os lugares do gigantesco mapa interplanetário.

Por onde ela anda?

São de 25 a 30 horas de jogo na história principal e de 50 a 60 horas para quem gosta de “zerar” o jogo — gíria para os obcecados em completar tudo. Na pele de Kay, foi possível interagir com sindicatos criminosos como os brutais Pykes, os Hutts (de Jabba), o sombrio Crimson Dawn. A reputação é um termômetro importante, no sentido de que trabalhar para um sindicato rende créditos e pontos, mas entrar para uma gangue rival significará perder essa preciosa avaliação. O resultado, dependendo do comportamento, é abrir portas ou fechá-las.

Outlaws levou quase cinco anos para ser desenvolvido. O primeiro pitch foi em fevereiro de 2020. Uma pequena equipe de pessoas — artistas conceituais, designers de jogos — trabalharam em cima de três conceitos básicos: Star Wars, mundo aberto e uma história de contrabandista. “Nós fizemos nossa lição de casa”, disse a VEJA o diretor narrativo do jogo, Navid Khavari. “Não assistimos apenas os filmes originais, olhamos para as próprias inspirações de George Lucas: Akira Kurosawa, filmes da Segunda Guerra Mundial e spaghetti westerns.”

Continua após a publicidade

Man the cannons, you’re put in the pilot seat of The Trailblazer in #StarWarsOutlaws! Where are we flying to first? pic.twitter.com/zTsP7wnofy — Star Wars Outlaws (@StarWarsOutlaws) July 24, 2024

Força-tarefa

A força-tarefa midiática que a Ubisoft colocou em campo para promover Outlaws produziu reações positivas e negativas entre os influenciadores e veículos especializados. É pouco provável, no entanto, que a empresa não fature com a saga e sua personagem cuidadosamente elaborada para ingressar no cânone de Star Wars. A ver o que acontece dentro de um mês.